Ist Olic etwa nicht mehr der Fitteste? Stimmt die Kritik, er hätte in der vergangenen Saison beim Hamburger SV seinen Rhythmus verloren? "Die ersten Wochen waren ziemlich hart für mich, weil ich keine richtige Vorbereitung gemacht habe. Aber jetzt habe ich meinen Körper im Griff. Ich habe fast vier Spiele komplett durchgespielt und fühle mich wieder gut auf dem Platz", erklärt Olic. In der Länderspielpause hätte er gut arbeiten können, läuferisch gebe es ohnehin keine Probleme mehr.

Auch wegen seines Alters sieht er keinen Nachteil. Olic wird am kommenden Mittwoch 37 Jahre alt. "Seit ich 30 bin, haben mir die Leute gesagt: Pass auf, jetzt wirst du das Alter merken. Bei anderen ist das so. 33, 34 oder jetzt 37 – ich merke keinen Unterschied", sagt er. Vor dem Training mache er stets Mobilisationsübungen, um Verletzungen vorzubeugen. Ihm hilft dabei ein Vertrauter: Zvonko Komes, der Konditionstrainer der Sechzger. Mit seinem Landsmann arbeitete Olic einst bereits in der kroatischen Nationalmannschaft zusammen. "Er kennt mich sehr gut, weiß, was ich brauche", sagt Olic. Zwar hat er im Spiel eine mangelnde Torgefahr ausgemacht, doch er beschwichtigt. "Für mich war viel wichtiger, dass wir gut stehen und wenige Gegentore bekommen, seit drei Spielen sind wir schließlich ungeschlagen. Das ist der richtige Weg."

Doch reicht das? Olic hat in allen vier Pflichtspielen bisher nicht getroffen, rechnet man seine Einsätze beim HSV in der vergangenen Saison dazu, kommt er in 14 Pflichtspielen auf nur ein Tor. "Ich kann auch Tore vorbereiten. Für mich wird immer die Mannschaft an erster Stelle stehen, ich werde alles dafür tun, dass wir als Team unsere Tore schießen", sagt er und weiter: "Für mich zählt, dass Sechzig oben steht und nicht unten wie die Jahre davor. Dafür werde er irgendwann wieder Tore schießen", verspricht er. "Das wird kommen."