Neuzugang bei "In aller Freundschaft" Ex-"Tatort"-Star Julian Weigend wird Chefarzt in der Sachsenklinik

Mit heiklen Situationen kennt er sich aus. Julian Weigend (46, "Angélique") kennen die meisten als Kommissar Thomas Hunger an der Seite von Götz George in der Krimireihe "Schimanski". Doch nun wendet sich der Österreicher vor der Kamera einem neuen Berufsfeld zu. Ab dem 30. Januar verkörpert er den souveränen Chefarzt Dr. Kai Hofmann in der erfolgreichen Arztserie "In aller Freundschaft". Das gab der MDR am Mittwoch bekannt. Weigend wird demnach den Posten von Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) übernehmen, da sich diese auf ihre Ausbildung zur Viszeralchirurgin konzentrieren möchte.