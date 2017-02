Boarisch – eine tote Sprache? "Griaß di, i hob di gern" – Bairisch-Kurs im Kindergarten

Eine tote Sprache - da denkt man an Latein. Doch tot ist auch Bairisch in der Landeshauptstadt München - zumindest fast. Was noch zu retten ist, sollen jetzt die Jüngsten besorgen. Das Kasermandl steht ihnen bei.