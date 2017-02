"Jetzt sind alle Formalien geklärt"

Doch daraus wird jetzt nichts! Wie die Löwen am Samstagvormittag per Twitter bekanntgaben, stößt der neue Mittelfeldspieler erst am Montag zum Team. Seine Flug in die bayerische Landeshauptstadt habe kurzfristig verschoben werden müssen, so der Verein. Der genaue Grund ist allerdings nicht bekannt.