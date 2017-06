Neuzugang bei den Bayern Bericht: Hoffenheim ist Favorit auf Gnabry-Leihe

Noch ist nicht sicher, ob Bayern-Neuzugang Serge Gnabry in der kommenden Saison in München spielen wird. Ein Leihgeschäft steht im Raum – die TSG Hoffenheim bekräftigte jetzt nochmal ihr Interesse am Offensiv-Talent.