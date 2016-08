"Mit ihm sind wir in der Offensive schwerer ausrechenbar. Insbesondere von seiner Schnelligkeit kann unser Spiel sehr profitieren", sagte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser. Mané meinte: "Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, so schnell wie möglich in die 1. Liga aufzusteigen und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass uns das gelingt."

Tags zuvor hatte der Klub den französischen Verteidiger Benjamin Pavard vom OSC Lille verpflichtet. Der 20-Jährige unterschrieb einen Vertrag über vier Jahre. Zu den Ablösemodalitäten machte der VfB keine Angaben. "Mit Benjamin Pavard haben wir einen sehr gut ausgebildeten, spielstarken Abwehrspieler verpflichten können", sagte Sportvorstand Schindelmeiser laut Vereinsmitteilung.

"Er kann in der Defensive nahezu jede Position spielen, am wohlsten fühlt er sich im Zentrum. Wir trauen ihm eine tolle Entwicklung zu." Für Lille spielte Pavard bislang 21-mal in der ersten französischen Liga. Nach seinen Länderspieleinsätzen für Frankreichs U21 soll er in der kommenden Woche in Stuttgart ins Mannschaftstraining einsteigen.

Jan Kliment wird Pavard dann nicht mehr kennenlernen. Der Stürmer aus Tschechien soll bei Bröndby IF Spielpraxis sammeln und wurde bis zum Ende der Saison nach Dänemark verliehen.