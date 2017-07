Neuzugänge des TSV 1860 Strobl soll bleiben, Falahen neuer Test-Torjäger

Strobl steht somit kurz vor einer Vertragsunterschrift, und ein weiterer Akteur könnte folgen: Amir Falahen. Der Torjäger vom SC Freiburg weilte gestern im Training. Der 24-Jährige Deutsch-Palästinenser stand bisher drei Mal in der Zweiten Liga auf dem Platz, kam allerdings überwiegend in der Regionalliga Südwest zum Einsatz (71 Spiele, 30 Tore). "Er bleibt jetzt mal bis Donnerstag", erklärte Bierofka auf AZ-Nachfrage, "er hat eine Gastspielgenehmigung und wird entweder gegen Landshut, oder gegen Freising spielen." Die Sechzger treten am Mittwoch bei der SpVgg Landshut und am Donnerstag bei der SE Eintracht Freising (jeweils) um 19 Uhr an.