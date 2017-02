Neuschnee und Wind Ski-WM: Abfahrtstrainings abgesagt

Am Ende sorgte aber in erster Linie böiger Wind vor allem in den oberen Streckenteilen für die Absage der Trainingsläufe. Erster Wettbewerb in St. Moritz ist am Dienstag der Super-G der Frauen (12 Uhr/ZDF und Eurosport).

Die Absage der Abfahrtstrainings ist vorerst kein großes Problem, da jeweils noch zwei weitere Probeläufe angesetzt sind. Vor einer Abfahrt muss mindestens ein Trainingslauf absolviert werden.