Kristoffersen fährt als Favorit nach St. Moritz

Und der Ausfall in Schladming, ergänzte er trotzig, sage „gar nix“ aus für die WM. Und so redet sich Neureuther ein, dass schon alles gut wird. Zu den Weltmeisterschaften, behauptet er, könne er „entspannt hinfahren, Favoriten sind die anderen“, und das, „das ist eigentlich genau mein Ding“.

Favorit ist in erster Linie Kristoffersen, der bei fünf seiner sieben Slalom-Starts in diesem Winter gewonnen und mit 22 Jahren schon 15 Weltcupsiege eingefahren hat – drei mehr als Neureuther mit 32. „Er fährt klug, fein und technisch fantastisch“, lobte ihn Konkurrent Marcel Hirscher, als Zweiter mit 0,09 Sekunden Rückstand knapp geschlagen. Im Dauerduell mit Kristoffersen hat Hirscher in diesem Jahr meistens das Nachsehen, erst in Kitzbühel am Sonntag gelang ihm der erste Saisonsieg im Slalom.

„Für mich ist es perfekt, näher an Henrik ranzukommen“, sagte er nun. Bei der WM wird der Zweikampf der beiden Slalom-Giganten, die zusammen 17 der letzten 20 Torläufe gewonnen haben, wohl seinen Höhepunkt erreichen.

Neureuther wird bis dahin noch zwei Rennen bestreiten, zunächst den Riesenslalom am Sonntag (10.15/13.15 Uhr) auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen, danach den Parallel-Slalom am darauf folgenden Dienstag in Stockholm. Er nehme „trotzdem ein gutes Gefühl“ mit aus Schladming, versicherte er, aber: „Es liegt noch viel Arbeit vor uns.“ Er werde „diese Arbeit annehmen, und dann schau’n mer, was rauskommt“. Idealerweise besagte Stecknadel.