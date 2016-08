Das kam schneller als erwartet: Agyness Deyn hat zum zweiten Mal geheiratet. In New York sagte das britische Model wieder Ja - nur neun Monate nach der Scheidung von Giovanni Ribisi.

Das Model Agyness Deyn (33) hat wieder Ja gesagt - und das nur neun Monate nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann. Die Britin heiratete am Sonntag den New Yorker Finanzmanager Joel McAndrew, wie ihr langjähriger Freund und Designer Henry Holland (33) anschließend auf Instagram preisgab. Der 33-Jährige postete ein Foto des Brautpaares und kommentierte es simpel mit "So viel Liebe".