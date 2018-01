"Hier passt einfach alles"

Die Katalanen wollten Thiago nie gehen lassen, aber Bayern profitierte im Jahr 2013 von einer Ausstiegsklausel im Vertrag des Mittelfeldspielers und schlug zu. Erst im April des vergangenen Jahres hatte Thiago seinen Vertrag bis 2021 verlängert. Anschließend sagte er: "Meine Familie und ich fühlen uns in München sehr wohl. Hier passt einfach alles."

Seine Mission beim FC Bayern sieht der 26-Jährige noch nicht als abgeschlossen an. "Ich bleibe so lange hier, bis ich mit dem FC Bayern die Champions League gewonnen habe", so Thiago im Zuge seiner Vertragsverlängerung. Derzeit laboriert er an einem Muskelteilriss im Oberschenkel und arbeitet an seinem Comeback.

Lesen Sie hier: Erste Offerte! Ex-Trainer baggert an Vidal