Die nächste Enttäuschung musste unterdessen Andreas Wellinger hinnehmen. Nach Platz zehn in Oberstdorf kam der Vizeweltmeister aufgrund eines schwachen ersten Durchgangs nicht über Rang elf hinaus. "Ich kann im Moment nicht ganz das umsetzen, was ich drauf habe", sagte Wellinger.

Auch Markus Eisenbichler blieb als 14. hinter den Erwartungen zurück. "Es fehlt derzeit einfach was, ich verzweifele aber nicht und greife weiter an", sagte der Ur-Bayer. Zweitbester Deutscher hinter Freitag war Karl Geiger auf Platz sieben. Stephan Leyhe (Willingen) überzeugte mit Rang zehn.

Das Favoritensterben setzte sich am Neujahrstag fort. Diesmal erwischte es Doppel-Weltmeister Stefan Kraft, ohnehin einzige Option der Österreicher, der im ersten Durchgang ausschied und damit alle Chancen auf seinen zweiten Tournee-Gesamtsieg verspielte. "Ich bin ratlos, das Gefühl ist komplett flöten gegangen", sagte der gerupfte ÖSV-Adler.

Österreich, das in Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer (Platz 19) seinen besten Springer hatte, hat schon vor den beiden Heimspielen am Donnerstag in Innsbruck und am Samstag in Bischofshofen nichts mehr mit den Spitzenplätzen im Klassement zu tun.

Beste Stimmung herrschte dafür im Hause Freitag. Vater Holger, 33 Jahre zuvor 53. in Garmisch, quittierte den Höhenflug seines Sprösslings mit Staunen. "Wir wüssten auch gerne, was da passiert ist. Dass das Potenzial da ist, war Vielen schon bekannt. Dass er das aber so abrufen kann, ist Freude und Überraschung zugleich", sagte Freitag senior am Rande des Neujahrsspringens: "Man kann ihm alles zutrauen, das ist klar."

Übersicht Skispringen, Vierschanzentournee der Männer

Stand nach 2 von 4 Springen:

1. Kamil Stoch (Polen) 563,1 Punkte,

2. Richard Freitag (Aue) 551,3,

3. Dawid Kubacki (Polen) 530,8,

4. Junshiro Kobayashi (Japan) 526,3,

5. Anders Fannemel 525,5,

6. Johann Andre Forfang (beide Norwegen) 518,7,

7. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 515,2,

8. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 513,2,

9. Tilen Bartol (Slowenien) 510,6,

10. Karl Geiger (Oberstdorf) 509,3, ...

13. Stephan Leyhe (Willingen) 496,5, ...

26. Constantin Schmid (Oberaudorf) 456,4, ...

30. David Siegel (Baiersbronn) 329,9, ...

35. Andreas Wank (Hinterzarten) 218,9, ...

40. Pius Paschke (Kiefersfelden) 196,0

