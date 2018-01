Neujahrsempfang in Madrid Königin Letizia von Spanien: Ungewöhnlich zugeknöpft!

Was für ein ungewöhnlicher Anblick! Königin Letizia von Spanien (45) wählte für den Neujahrsempfang am Samstag im Königspalast in Madrid eine bodenlange, schmal geschnittene, hochgeschlossene und langärmelige Samt-Robe in Nachtblau. Kragen, Knöpfe und ein breiter Gürtel waren ebenfalls aus demselben Stoff gefertigt. Den Saum des Kleides zierten gestickte Ornamente - in Nachtblau."Felipe und Letizia: Die Krönung einer Liebe": Das Buch können Sie hier bestellen