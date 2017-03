Nominierung wäre Problem für Vitor Pereira

Gut für die beiden, aber nicht unbedingt gut für Sechzig-Coach Vitor Pereira. Denn: Nach dem zweiten Test gegen die Eidgenossen am Montag wird Bundestrainer Guido Streichsbier seinen vorläufigen Kader für die WM in Südkorea bekanntgeben. Das Turnier beginnt am 20. Mai mit dem Spiel Deutschland gegen Venezuela. Tags darauf, am 21. Mai, endet aber erst die Saison in der 2. Liga. Für den TSV 1860 geht es am 34. Spieltag zum 1. FC Heidenheim. Eine Woche zuvor, am 14. Mai, steht das Heimspiel gegen den VfL Bochum an.