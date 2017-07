Die Wasserqualität in den acht offiziellen Münchner Badeseen (Fasanerie See, Feldmochinger See, Langwieder See, Lerchenauer See, Lußsee, Regatta Anlage, Regattapark See, Riemer See) ist einwandfrei. Das ist das Ergebnis der neuesten mikrobiologischen Untersuchung der Wasserproben vom 26. Juni.