Magold beschäftigt sich intensiv mit dem Fall. Er hat in dem Berg von Prozess- und Ermittlungsakten "eine Fülle von Fragwürdigkeiten" ausgemacht. Und er ist nicht der Einzige, der an die Unschuld von Matthias Frey glaubt. Sein Vater, Rudolf Frey, ein ehemals hochrangiger städtischer Beamter in Bamberg, hält ebenfalls daran fest: "Mein Sohn ist kein Mörder."