Suche: viel – Biete: wenig

Genau darin besteht für die Kaderplaner die große Herausforderung. Man erwartet neben gutem Torwartspiel auch eine untergeordnete Rolle im Mannschaftsgefüge, bietet im Tausch dafür aber wenig Einsatzzeit. Einige Profi-Jahre wird Neuer noch vor sich haben, für Torhüter-Talente dürfte der Bank-Platz als Nummer zwei beim FCB deshalb wenig interessant sein. Somit bleiben eigentlich nur die erfahrenen Recken, die, mit besonnener Ausstrahlung und viel Fußballerfahrung ausgestattet, einspringen können. Bei Sven Ulreich führten wenige Einsatzminuten zunehmend zu Misstönen, Ex-Keeper Pepe Reina verließ die Bayern nach einem Angebot seines Ex-Clubs Neapel - der Platz an der Münchner Seitenlinie war trotz üppigem Gehalt nicht interessant genug.

Frankreich, England, Deutschland?

Nach Stationen in Frankreich und England könnte mit Steve Mandanda ein prominenter Name in die Fußstapfen von Ulreich treten. Mit 32 Jahren ist die Karriere eines Torwarts zwar noch lange nicht vorbei, ihren Zenit überschritten dürfte sie aber bereits haben. Deshalb könnte der im Kongo geborene Ex-Nationaltorwart von Frankreich seine Karriere beim deutschen Rekordmeister ausklingen lassen und trotzdem weiterhin Fußball-Luft auf höchstem Niveau schnuppern. Medienberichten zufolge ist der Keeper von Crystal Palace einem Wechsel nach München durchaus nicht abgeneigt - eine Knie-Operation setzte ihn für längere Zeit außer Gefecht, der Stammplatz am Saisonbeginn war dahin. Sollten die Verantwortlichen des FC Bayern ihm also ein zufriedenstellendes Gehalt anbieten, könnte sich der Wechsel für beide Seiten lohnen.

Kurioser Fun-Fact: Starkes Bilanz

Vielleicht wäre ja auch Tom Starke nicht ganz unzufrieden mit einem neuen Torwart-Kollegen, denn die Spiele gegen Darmstadt, Leipzig und Freiburg verhageln ihm seine Bilanz: Mit sieben Spielen 13 Titel zu gewinnen - das dürfte einzigartig sein.

Aus diesem Grund sollte Starke vielleicht ganz glücklich über den möglichen Transfer von Mandanda sein.

Lesen Sie auch: "Mich bringt keiner mehr aus dem Tor" - Stimmen zum Bayern-Spiel gegen Darmstadt