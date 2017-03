München - Das Kellerduell gegen den FC St. Pauli (Samstag, 13 Uhr) will Hasan Imsaik wieder live im Stadion erleben. Über 20.000 Tickets wurden bisher verkauft und es sollen noch mehr werden. "Um unseren Verein wieder stark zu machen und vor den vielen 1860-Bashern zu schützen, brauchen wir auch unsere Fans und Sympathisanten. Ich kann jeden Fan verstehen, der aufgrund der Vielzahl der Enttäuschungen in den letzten zehn Jahren müde ist. Jeder sollte sich aber genau jetzt einen Ruck geben und aktiv zu seinem Verein stehen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Fanszene einerseits zu einen, andererseits in München wieder groß zu machen. Gegen St. Pauli brauchen wir jeden Einzelnen von Euch im Stadion. Nicht nur um der Mannschaft Sicherheit zu geben, sondern auch all unseren Kritikern zu zeigen, dass der TSV 1860 immer noch lebt", appelliert Ismaik an die Fans.