Ultras kritischen gegenüber "handelnden Personen"

Nichtsdestotrotz würden die Münchner Löwen nach wie vor kritisch gegenüber sämtlichen handelnden Personen im Verein eingestellt bleiben und unseren Standpunkt vertreten, hieß es weiter. Mit Standpunkt war offenbar nicht zuletzt die Stadionfrage gemeint. "Wir werden weiterhin für einen vorzeitigen Auszug aus der Allianz Arena und auch für unseren Fußball kämpfen. Darum bleibt eine unserer Forderungen an den Verein und im Besonderen an die KGaA, sich weiterhin intensiv mit der Thematik rund um ein eigenes Löwenstadion zu beschäftigen", erklärten die Ultras. "Wir erwarten zeitnah Lösungsansätze, um schnellstmöglich unser unsägliches Dasein in der Fröttmaninger Einöde zu beenden." Harte Worte, klare Kante.

Lesen Sie auch: Hollerbach motzt wegen Aigner-Szene

Die ließ prompt Investor Hasan Ismaik auf seine eigene, pathetische Weise folgen. Der jordanische Geldgeber meldete sich über seinen Facebook-Kanal: "Die neue Geschlossenheit der Fankurve wird uns in der Außendarstellung helfen, dass unser TSV 1860 in der Öffentlichkeit wieder als echte Einheit wahrgenommen wird. Es macht mich sehr stolz, dass nun alle Fangruppierungen wieder an einem Strang ziehen, weil sie nur eines im Sinn haben: Eine bessere Zukunft unserer Löwen. Weil ich mich als Teil von Euch sehe, werde ich mit aller Kraft versuchen, diesen Kurs zu beschleunigen."

Hasan Ismaik stellt Forderung an München

Natürlich habe er auch den Offenen Brief der "Münchner Löwen" übersetzt bekommen, erklärte der 1860-Investor - und machte Druck auf die Stadt München. Ismaik "Ich kann Euch zu 100 Prozent verstehen, dass ihr eine eigene Löwen-Heimat wollt. Das ist exakt auch mein Plan. Um dieses Projekt allerdings umzusetzen, brauchen wir – wollen wir in München bleiben – auch die Unterstützung der Stadt."

Lesen Sie hier: Die Stimmen zum Löwen-Sieg gegen Würzburg

Nicht das erste Mal richtete der Mehranteilseigner des TSV 1860 damit öffentlich eine klare Forderung an die Stadt. Diese hatte sich kooperativ gezeigt, was einen möglichen Standort beim Messegelände in Riem betrifft. Doch das besagte Areal stellte sich als zu klein heraus für eine Arena nach dem Gusto Ismaik - das heißt, ein Stadion für wohl mehr als 50.000 Zuschauer samt entsprechender Infrastruktur.

Sechzger-Stadion ist keine realistische Option

Längst gilt als offener Geheimnis, dass die Löwen-Fans am liebsten in der Stadt, bestenfalls in Giesing, bleiben möchten. Entsprechend dürfte auch der Begriff "Fröttmaninger Einöde" aufzufassen sein. Doch das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße liegt verkehrstechnisch ungünstig, die Stadt lehnt diese Option ab. Wie soll der ideale Lösungsansatz also aussehen? Antworten darauf zu finden, fordern nun die neuformierten Ultras offensiv.