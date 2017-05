Neues Poster zu Staffel sieben "Game of Thrones"-Star Kit Harington hält Trump für einen Hochstapler

In der Welt von "Game of Thrones" hat Schauspieler Kit Harington (30) alias Jon Schnee das Sagen - zumindest im Norden, wo er in Staffel sechs zuletzt zum König ausgerufen wurde. In der realen Welt liegt die Macht in den USA bei US-Präsident Donald Trump (70). Doch vom derzeit wohl mächtigsten Mann der Welt, hält der Brite nicht viel. "Ich glaube an Experten", sagte Harington im Interview mit dem Magazin "Esquire", als er auf die amerikanische Politik angesprochen wurde. Fanartikel zu "Game of Thrones" - auch von Jon Schnee - finden Sie hier