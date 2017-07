Seit langer Zeit versucht die Stage Entertainment, ein eigenes Haus in München zu bekommen, so wie sie es beispielsweise in Hamburg und Berlin hat. Das Vorhaben scheiterte stets am Münchner Stadtrat, der eine zu große Konkurrenz zum Deutschen Theater witterte. So hat die am Mittwoch in der SZ veröffentlichte Geschichte auf den ersten Blick eine ganz besondere Relevanz: Die Stage Entertainment bekommt nun ihr eigenes Haus im Werksviertel – in der Nähe des noch zu bauenden Konzertsaals. Zumindest als Zwischennutzung für die nächsten zehn Jahre.