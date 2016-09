Schlager-Star Karel Gott hat den Krebs besiegt und meldet sich nun mit neuem Look zurück. Er trägt jetzt Bart und kurze Haare.

Eigentlich gibt es erst fünf Jahre nach einer Krebs-Diagnose Entwarnung. Doch bei Schlager-Star Karel Gott (77, "Die Biene Maja") ist das anders. Bereits im Juli verkündete er: "Ich bin geheilt!" Nun trat der tschechische Sänger bei einer Auto-Präsentation wieder öffentlich auf und sah dabei tatsächlich aus wie das blühende Leben. Verantwortlich dafür ist auch sein neuer Look: Die Haare sind kürzer und in einem natürlichen Grauton. Außerdem bringt ein Henriquatre Bart Kontur in sein Gesicht.