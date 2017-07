Amoklauf am OEZ Trauer einer Familie: ZDFinfo zeigt Film über Amok-Opfer

Fast ein Jahr ist es nun her: Der Amoklauf am Olympia-Einkaufszentrum versetzt ganz München in einen Ausnahmezustand. Der Täter erschießt vor seinem Selbstmord neun Menschen, die meisten sind Jugendliche. ZDFinfo hat eine Opfer-Familie begleitet.