Neues Interview Ulrich Tukur über Dieter Wedel: "Kein Mensch ist ein Monster"

Eine vermeintlich heikle Aussage, deswegen machte Tukur deutlich, dass er die mutmaßlichen Taten Wedels keineswegs relativieren wolle. "Ich habe mit Dieter Wedel gute Erfahrungen gemacht und bin bestürzt, was andere offenbar erlebt haben. Das Thema ist heikel, die Wogen schlagen hoch. Es ist so viel Hysterie dabei, in den sozialen Netzwerken verlieren Menschen schnell ihre Hemmungen und all ihren Anstand. Ich habe Angst, in diesen Strudel von Hass und Aburteilung hineinzugeraten, und am Ende stehe ich als Verteidiger von Vergewaltigungen da", so Tukur

Der Schauspieler sehe in Wedel einen Mann, der nun "vor dem Trümmerhaufen seiner großen Karriere steht". Das tue ihm in der Seele weh. "Es ist der Ruin eines Lebens, möglicherweise von ihm selbst verschuldet." Weiter erklärte der 60-Jährige: "Er wurde als Monster bezeichnet. Er ist kein Monster, kein Mensch ist ein Monster".

Mehrere Frauen werfen Dieter Wedel sexuelle Belästigung, sogar Vergewaltigung, vor. Der Filmemacher wies die Anschuldigungen bislang zurück.