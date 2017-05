Neues Interview Brad Pitt wehrt sich gegen Gerücht: Er ist nicht selbstmordgefährdet

Das erste große Interview von Schauspieler Brad Pitt (53, "Fight Club" ) nach der Trennung von Ehefrau Angelina Jolie (41, "Der fremde Sohn") schlug hohe Wellen. Nun legte er nach, beschrieb erneut seinen Gemütszustand und bezog Stellung zu einigen Gerüchten. "Ich bin nicht selbstmordgefährdet oder so", versicherte er lachend "The Associated Press". "Es gibt immer noch jede Menge Schönheit in der Welt und ganz viel Liebe. Und es wird viel Liebe gegeben. Es ist alles in Ordnung. So ist das Leben nun mal", sagte Pitt weiter. (Erleben Sie Brad Pitt an der Seite von Julia Roberts in "Mexican - Eine heiße Liebe" - gleich hier bestellen)