Justin Biebers Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin muss offenbar dringend überholt werden. Wie die Verantwortlichen des Wachsfigurenkabinetts kürzlich mitteilten, arbeite man derzeit in London an einem neuen Ebenbild des 22-jährigen Popstars ("Love Yourself"); im November komme die Figur dann in das Museum in der deutschen Hauptstadt - und das oben ohne.