Die Schauspielerei scheint die mit dem für "12 Years a Slave" mit dem Oscar ausgezeichnete Lupita Nyong'o nicht auszulasten. Zwar ist sie unter anderem auch im neuen "Star Wars: Die letzten Jedi" zu sehen und spielt in der Comic-Verfilmung "Black Panther" mit, die 2018 in die Kinos kommen wird, doch in ihrer Freizeit widmet sie sich einem neuen schweißtreibenden Hobby: dem Poledance.