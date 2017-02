Neues Gutachten gefordert Streit um die Unnützwiese: Gar kein Baurecht?

Auch der städtische Gartenbauer Ulrich Rauh hatte beim Infoabend erklärt, unter Münchens Grünflächen habe die Unnützwiese eine Sonderstellung - dort gebe es Baurecht. Das ist in Form von Baulinien seit jeher in den Plänen eingetragen und gilt für einen Streifen entlang der vielbefahrenen Bajuwarenstraße und an der östlichen Unnützstraße.