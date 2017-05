Zu erkennen ist der Octavia in allen Varianten vor allem an einem neuen Vier-Augen-Gesicht, aus dem auf Wunsch nun LED-Scheinwerfer strahlen. Dazu gibt es neue Stoßfänger und im Interieur ein in jeder Beziehung aufgewertetes, übersichtliches Cockpit. Zudem hat Skoda die Ausstattung auf hohem Niveau modernisiert: So bietet die tschechische VW-Tochter neue Assistenten wie ein vorausschauendes Fußgängerschutzsystem oder eine Rangierhilfe für den Anhängerbetrieb sowie Online-Dienste für die Navigation und einen LTE-Hotspot.