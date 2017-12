Doch zurück zu Weinkauf – dem Debüt-Spieler vom Mittwochabend. Die Berufung in den Kader zeigt, welche Probleme die Verantwortlichen derzeit auf der Torwartposition haben. Eigentlich spielt der 21-Jährige in der zweiten Mannschaft des FC Bayern in der Regionalliga Bayern. 2015 wechselte er ablösefrei von der Weser (Bremens U19) an die Isar.

Seine bisherige Saisonbilanz in der 4. Liga: 13 Gegentore in elf Einsätzen – vier Mal behielt Weinkauf eine weiße Weste. Kurios: Am 6. Spieltag beim Auswärtsspiel beim VfB Eichstätt gelang dem Torwart sogar eine Vorlage. Aktuell ersetzt er den eigentlichen Stammtorhüter und Bayerns Nachwuchshoffnung Christian Früchtl, der derzeit wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk ausfällt. Bereits in der vergangenen Saison stand der junge Spieler an den letzten drei Bundesliga-Spieltagen im Kader, kam dabei allerdings nicht zum Einsatz.

Weinkauf durfte erstmals in dieser Saison also Allianz-Arena-Luft schnuppern – bei diesem einen Mal bleibt es wohl vorerst auch. Jupp Heynckes sagte nach dem Spiel, dass der derzeitige Stammtorhüter Sven Ulreich am nächsten Samstag gegen den VfB Stuttgart wieder spielen kann. Starke nimmt dann wieder auf der Bank Platz – und die Fans werden bei der Mannschaftsvorstellung vergeblich auf den Namen Weinkauf warten.

