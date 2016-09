Bobbi Kristina Brown starb am 26. Juli 2015, nachdem sie monatelang im Koma gelegen hatte. Ein Zivilgericht in den USA entschied nun, dass Nick Gordon für den Tod der einzigen Tochter von Whitney Houston verantwortlich ist.

Ende Januar 2015 wurde Bobbi Kristina Brown, die einzige Tochter von Soul-Sängerin Whitney Houston (1963-2012, "I Will Always Love You"), leblos in ihrer Badewanne gefunden. Sechs Monate später, Ende Juli 2015, starb sie in einem Hospiz. Wer für den Tod der 22-Jährigen verantwortlich ist, hat nun ein Zivilgericht im US-Bundesstaat Georgia entschieden: ihr einstiger Lebensgefährte Nick Gordon. Er erschien zum zweiten Mal in Folge nicht zu dem Gerichtstermin im Zivilverfahren, daher wurde dem Kläger Recht gegeben.