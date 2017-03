Neues Foto von Tochter Maddie Jamie Lynn Spears: Rührender Dank an die Fans und Gott

Vor einem Monat durchlebte Jamie Lynn Spears (25, "The Journey" ) den Alptraum einer jeden Mutter: Ihre Tochter Maddie wurde bei einem Unfall mit einem Strandbuggy schwer verletzt. Das Leben der Kleinen hing am seidenen Faden. Die Achtjährige hat sich mittlerweile erholt und hat keine bleibenden Schäden davongetragen. Und Mama Jamie, die kleine Schwester von Popstar Britney Spears (35, "Glory" ), ist über die Genesung ihrer Tochter natürlich überglücklich. Sie hat sich auf Instagram für all die Gebete der Fans und Gottes Gnade bedankt: