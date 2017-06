Darf ich essen, was ich will?

Sie trainieren viel und müssen fit sein. Sündigen Sie auch mal?

"Na klar! Aber ich stehe nicht auf Schokolade und Co., ich werde schwach bei selbstgemachten Kuchen oder Mamas Apfelstrudel! "

Käme für Sie ein unsportlicher Partner in Frage?

"Das wäre schwierig. Ich denke in der grundsätzlichen Lebensphilosophie muss man schon in der gleichen Weise denken."

Werden Sie auch in der nächsten Staffel von "Let's Dance" dabei sein?

"Das kann ich ganz ehrlich noch nicht beantworten! Es gibt viele Dinge, die da eine Rolle spielen...wenn es da eine Entscheidung gibt, wird man es erfahren!"