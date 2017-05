Neues Buch "Eine Tussi speckt ab" Daniela Katzenberger: Mamas Jogginganzug brachte sie zum Abnehmen

"Ich meine, könnt ihr euch das bitte vorstellen: Der mausgraue Jogger meiner Mutter, ohnehin schon die falsche Farbe für mich, passte mir nicht mehr! Das einzige Kleidungsstück, das mir in den ersten Wochen nach der Geburt so halbwegs komfortabel erschien, zwickte auf einmal oben und unten, selbst die Armbündchen kamen mir zu eng vor. Beim Ausziehen musste ich Lucas um Hilfe anbetteln, denn ich steckte in dieser Wurstpelle fest wie Mariah Carey in ihren hautengen Latexkleidern. Mit dem Unterschied, dass ich von einem unförmigen Stück Sweatshirt-Stoff rede. Also Mariah-Carey-Feeling und Atemnot, aber komplett anderes Aussehen, nämlich Tonnen-Look."