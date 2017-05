"Wir schaffen es an die Spitze"

Erstmals seit Ismaiks Einstieg bei dem finanziell angeschlagenen Zweitligisten im Jahre 2011 konnte der Jordanier einen internationalen Top-Trainer installieren. "Das ist der Mann, der uns wieder in die Erste Liga führen wird", kündigte Präsident Peter Cassalette unter Applaus Mitte Dezember bei der Präsentation des Portugiesen Vitor Pereira im Hacker-Pschorr-Bräuhaus an. Zweifacher Meister mit dem FC Porto, Double-Sieger mit Olympiakos Piräus, erprobt in der Champions League – und kaum bei 1860, mit dem schon jetzt legendären Versprechen: "We go to the top" – wir schaffen es an die (Bundesliga-)Spitze.