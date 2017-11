Neuerungen bei Apple Music? Apple plant angeblich deutlich höhere Ausgaben für Serien

Nach Produktionen wie "Carpool Karaoke" und dem "Die Höhle der Löwen"-ähnlichen Format "Planet of the Apps" scheint Apple in Sachen Eigenproduktionen Blut geleckt zu haben. Bis 2022 plane der Techriese rund 4,2 Milliarden US-Dollar - umgerechnet rund 3,5 Milliarden Euro - in diesen Bereich zu investieren, wie unter anderem das Branchenportal "Variety" unter Berufung auf eine Prognose des Analysten Gene Munster berichtet.