Neueröffnung im April AZ vorab im neuen Drugstore: "Wie damals – nur besser"

Jeder Schwabinger kennt den einzigartigen Schriftzug an der Fassade. Foto: Sigi Müller

"Alles wie gehabt, nur besser", fasst Saffari sein Konzept für die AZ zusammen. Denn ein paar Neuerungen hat er schon geplant: Tische vor der Bar sind gewichen, damit sich dort am Wochenende die Nachtschwärmer tummeln können – gerne auch mal bis drei oder vier Uhr. Dazu sollen dann auch DJs auftreten, in den Nebenraum, wo früher Kunst ausgestellt wurde, will er Bands holen, die Beat, Soul und "Vintage-Musik" spielen.

Die Eröffnung wird eine Erinnerung an ‘67– samt "Gammlerwaschen"

Bei der Gastronomie setzt er auf "unprätentiöse, internationale Küche", garniert mit bayerischen Schmankerln für Touristen und – das ist ihm sehr wichtig – "für jeden Geldbeutel".

Natürlich wird es auch den legendären Kiosk weiter geben. Im Nebenraum des Drugstores, der "Oase", soll ein permanentes Museum mit Zeitungsartikeln und Bildern entstehen, die von Schwabing, den Samy-Brüdern, dem Drugstore und Jonny Saffari erzählen.

Für den zukünftigen Gastrononomen kann es nun gar nicht schnell genug gehen – ständig hat er sein Telefon am Ohr, um die letzten Arbeiten voranzubringen. Auch die Eröffnungsfeier soll eine "Hommage an die 60er" sein: Das "Gammlerwaschen" etwa, das damals 1967 stattfand, will er wieder aufleben lassen – dabei stieg ein "Gammler", wie damals Hippies mit langen Haaren genannt wurden, die sich angeblich nicht wuschen, stellvertretend für alle in eine Badewanne und ließ sich waschen und frisieren. Die nächste Feier wird dann die Jubiläumsfeier des Schwabinger Herzstücks, das heuer 50 Jahre alt wird.

"Ich mache das wirklich aus der Leidenschaft heraus", sagt Saffari und wünscht sich für die Zukunft, dass hier "ehrlich gutes Geld verdient wird". Der Andrang lässt hoffen – und die Schwabinger dürften sich freuen, dass eines der wenigen Relikte aus den wilden Zeiten nun wiederkehrt.