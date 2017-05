Nach seinem Medizinstudium in Berlin, Tübingen und Würzburg beginnt Alzheimer als Assistenzarzt in der Frankfurter Heilanstalt. Der mysteriöse Fall der Auguste Deter lässt ihn nicht los. Sie wird 1901 von ihrem Mann verwirrt und orientierungslos in die Anstalt gebracht, sie ist damals erst 51 Jahre alt. Ihr Gedächtnisverlust gibt den Ärzten Rätsel auf.

Massiver Zellschwund

Alzheimer dokumentiert seine Gespräche mit ihr und seine Beobachtungen auf 31 Seiten. Auch als er Frankfurt verlässt, um in München an der Psychiatrischen Klinik das Hirnanatomische Laboratorium zu leiten (er kauft sich 1907 eine Villa in Weßling am See), verliert er Auguste Deter nicht aus den Augen.

Nach ihrem Tod am 8. April 1906 lässt er sich ihr Gehirn schicken, untersucht es unter dem Mikroskop – und entdeckt massiven Zellschwund und ungewöhnliche Ablagerungen. Alzheimer spricht damals von der "Krankheit des Vergessens". Erst nach seinem Tod wird die Krankheit nach ihm benannt. Er stirbt 1915 mit nur 51 Jahren.

