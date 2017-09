Während die Löwen in der Regionalliga und im heißgeliebten Grünwalder Stadion einen ungeahnten emotionalen Aufwind erleben und dazu in diesem Rahmen auch noch sportlich erfolgreich sind, scheint in Giesing den damals so omnipräsenten Investor kaum einer zu vermissen. Einige Löwen-Fans haben sich am Sonntag auf dem Oktoberfest den Spaß gemacht, den von der Band gespielten Ballermann-Schlager "Jonny Däpp (Ich will Mallorca zurück)" von Lorenz Büffel mit einem anderen Text mitzusingen.