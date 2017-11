Messi-Summe soll einen zweiten Fall Neymar vermeiden

Mit der höhen Ablöse will der aktuelle Tabellenführer der Primera Division offenbar verhindern, dass sich mit Messi ein ähnlich spektakulärer Wechsel wie mit dem Brasilianer Neymar wiederholt: Er war zu Saisonbeginn für 222 Millionen Euro (so lange müssen Sie dafür arbeiten) von Barça zu Paris St. Germain gegangen. Der Mega-Deal des Clubs mit Scheich Nasser al-Chelaifi aus Katar an der Spitze besiegelte damit den bisher teuersten Transfer und sprengte die Grenzen des Vorstellbaren. Teuerster Fußballer ist allerdings der Portugiese Ronaldo vom Real Madrid. Er hat eine Ablöse in Höhe von einer Milliarde Euro in seinem ebenfalls bis zum Jahr 2021 laufenden Vertrag verankert.