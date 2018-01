Ribéry: Ein Tor pro Vertragsverlängerung

Der zweite Teil des kongenialen Bayern-Duos Robbéry machte am Freitagabend klar, dass er unbedingt in München bleiben will. Franck Ribéry hatte auf Vorarbeit von James Rodríguez nach tollem Tempodribbling mit sattem Rechtsschuss zum 2:0 getroffen.

Es war der Saison-Premierentreffer für den 34-Jährigen, der Franzose hatte zuletzt im August im DFB-Pokal gegen Chemnitz getroffen.

Ribéry klopfte sich nach seinem Tor vor der Kurve der Bayern-Fans demonstrativ aufs Wappen, sah den Treffer als starkes Argument pro Vertragsverlängerung.

"Es ist immer schön, wenn man ein Tor macht", sagte Ribéry, "ich würde gerne so lange wie möglich bei Bayern bleiben." Doch Trainer Heynckes bremste in Sachen Vertragsgespräche: "Das hat Zeit." Der 72-Jährige hatte in Leverkusen erstmals mit Robben und Ribéry in der Startformation begonnen.

