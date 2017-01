Neuer US-Präsident Michael Keaton will Donald Trump eine Chance geben

Der 65-jährige Hollywood-Star ("Spotlight") wurde laut der US-Website "Page Six" am Wochenende in einer Bar in West Hollywood dabei gesichtet, wie er mit seinen Kollegen Al Pacino und John Travolta über die öffentliche Kritik an Trump diskutierte. In dem Gespräch habe er angeblich gesagt, dass es nun genug sei mit dem Hollywood-Mist. "Ich habe nicht für ihn gestimmt, aber wir müssen ihm zum jetzigen Zeitpunkt einfach eine Chance geben", bezieht Keaton klar Stellung.