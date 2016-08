Lesen Sie hier: Schweinsteiger - "Amerika wäre eine Option"

Er gab an, in dieser Hinsicht "voll und ganz" Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Sportdirektor Hansi Flick zu vertrauen: "Wir werden einen tollen Kader haben, wenn wir uns qualifizieren." Flick ließ bereits durchblicken, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den bestmöglichen Kader nach Polen schicken möchten.

"Der Stellenwert eines EM-Sieges ist bei uns sehr hoch. Deshalb werden wir eine Mannschaft aufstellen, die den Titel holen kann", sagte Flick: "Wir werden das alles eng abstimmen. Wir sehen die EM auch als Abschluss der U21-Karriere."

Schon am Freitag hatte Kuntz, der von Löw als "gute Entscheidung" bezeichnet wurde, vier Olympia-Fahrer in das Aufgebot für die Länderspiele gegen die Slowakei am Freitag und in Finnland (6. September) berufen. Der vom FC Bayern (und Werder Bremen) umworbene Torschützenkönig Serge Gnabry (FC Arsenal), die Mittelfeldspieler Max Christiansen (FC Ingolstadt) und Grischa Prömel (Karlsruher SC) sowie Torhüter Jannik Huth (FSV Mainz 05) gehören erneut zum Kader.

"Mein lieber Scholli, was für eine Qualität"

Sieben Spieler stehen erstmals im U21-Aufgebot. Die Begegnung gegen die Slowakei in Kassel (18.15 Uhr/Eurosport) dient dabei als Test für das EM-Qualifikationsspiel im finnischen Seinäjoki (18.00/n-tv). Mit der Maximalausbeute von 21 Punkten aus sieben Spielen hat das DFB-Team das EM-Ticket fast sicher. Das weiß auch der neue Coach.

"Mein lieber Scholli, was für eine Qualität", sagte er mit Blick auf seine Schützlinge, die er "in erster Linie entwickeln" möchte. Ob es nach der Endrunde für Kuntz weitergeht, steht allerdings noch in den Sternen. "Ich will das nicht einen Test nennen", antwortete der gebürtige Saarländer auf die Frage nach seinem Vertrag, der mit der EM endet: "Es ist so, dass dann eine Periode abgeschlossen wird. Bis dahin wissen beide Seiten, was sie voneinander haben."

Dass der frühere Vorstandsboss des 1. FC Kaiserslautern zuletzt vor 13 Jahren auf der Trainerbank saß und als Coach keine echten Erfolge feiern konnte, stört Flick aber nicht. "Mir war wichtig, dass er einen gewissen Stallgeruch hat. Er war Nationalspieler, er spricht die Sprache der Spieler. Er kann ein Team führen und bringt einen enormen Erfahrungsschatz mit", äußerte der Sportdirektor: "Heutzutage ist das sowieso keine One-Man-Show mehr."