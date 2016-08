Wurde Justin Bieber beim Sex mit seiner neuen Freundin in der Öffentlichkeit gefilmt? In den sozialen Netzwerken kursiert seit Sonntag der Hashtag #justinssextapeleakedparty.

Neuer Skandal um Justin Bieber (22, "What Do You Mean?")? Die Fans des Musikers spielen in den sozialen Netzwerken aufgrund eines angeblich geleakten Sex-Videos verrückt. Seit Sonntag macht ein verdächtiger Hashtag (#justinssextapeleakedparty) auf Twitter die Runde. Die Videoaufnahmen sollen den 22-Jährigen zusammen mit seiner neuen Freundin Sofia Richie (18) beim Austausch von Intimitäten in Mexiko zeigen. Der zugehörige Clip scheint jedoch bisher unauffindbar.