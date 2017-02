Neuer Supersportler Ferrari 812 Superfast mit 800 PS

München - Beim Ferrari 812 Superfast ist der Name Programm - denn so flott war noch kein Auto mit Frontmotor aus Maranello unterwegs. Die Zahlen, die der italienische Sportwagenbauer für sein neuestes Modell liefert, sind beeindruckend. Der V12 unter der Haube leistet 800 PS bei 8.500/min, das maximale Drehmoment des 6,5-Liter-Aggregats - Downsizing können andere betreiben - liegt bei 7.000/min an. Satte 718 Newtonmeter stehen dann bereit. 80 Prozent davon bereits 3.500/min, was auch bei niedrigeren Drehzahlen genug Leistungsentfaltung ermöglicht. In 2,9 Sekunden sprintet der Neue auf Tempo 100, die Spitzengeschwindigkeit gibt Ferrari mit "mehr als 340 km/h" an - superfast eben.