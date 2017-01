Gytkjaer hat aktuell einen Martkwert von 1,3 Millionen Euro – vertraglich an Rosenborg gebunden war er eigentlich noch bis Dezember 2018. Die Löwen-Bosse holen also einen Angreifer und reagieren damit auf die angespannte Personalsituation in der Offensive. Sascha Mölders fällt mit einer Schambeinentzündung aus, Ribamar kam bei 1860 bisher noch nicht richtig ins Rollen und Oldie Ivica Olic überzeugte in der Hinrunde auch nur teilweise. Mit Gytkjaer im gegnerischen Strafraum könnte die 1860-Offensive deutlich schlagkräftiger werden. Der 26-Jährige erzielte in der Saison in 39 Pflichtspielen für Rosenborg BK bisher 23 Tore und legte drei Treffer vor.