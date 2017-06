Schelte für SPD Ehe für alle: Seehofers neue Nöte

Nun gibt es zwei Lesarten in der CSU, was Merkels Schwenk angeht. Die einen, Abgeordnete und Vorstandsmitglieder, argumentieren, die Ehe für alle wäre sowieso nicht zu verhindern gewesen: weil man nach der Wahl keinen Koalitionspartner gefunden hätte, der nicht zwingend darauf besteht. Fragen wirft auf, warum Merkel die 180-Grad-Wende so schnell vollzog.

Viele "einfache" CSU-Anhänger, so schildern es Parlamentarier, seien dagegen perplex, dass Merkel eine alte konservative Position geräumt habe. Von einer "überstürzten Entscheidung" ist da die Rede. Die Argumentation, Merkel habe sich rechtzeitig eines Streitthemas entledigen wollen, verfange nicht überall an der Basis. Andere in der Parteiführung widersprechen: Der Mehrheit der Leute draußen sei das Thema doch am Ende gleichgültig.

Die CSU-Spitze versucht, den Zorn auf SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zu lenken, der das Thema sofort auf die Agenda gesetzt hatte – und nicht wie von der Union angedacht nach der Wahl. "Normalerweise ist das ein Koalitionsbruch", sagt Seehofer der "Augsburger Allgemeinen". Das Verhalten der SPD: "unwürdig". Scheuer schimpft: "Es ist ein Vertrauensbruch, dass sich die SPD so schäbig verhält und mit Linkspartei und Grünen paktiert."

Wie steht’s um die Verfassungsmäßigkeit der Ehe für alle? Das will ein CSU-Hardliner wissen, der mit einer Gruppe von Unionsabgeordneten rechtliche Schritte gegen das Gesetz erwägt. "Wir prüfen, ob ein Antrag auf abstrakte Normenkontrolle beim Bundesverfassungsgericht wegen Unvereinbarkeit des Gesetzes zur Ehe für alle mit Artikel 6 des Grundgesetzes eingereicht wird", sagt Hans-Peter Uhl. Das dürfte einigen Kritikern an der Basis gerade recht kommen.

