Neuer Stern, neuer Look? Platinblond und Brille: Gillian Anderson ist kaum wiederzuerkennen

Feuerrotes Haar und ein durchdringender Blick. So kennt man Andersons Serien-Charakter Dana Scully. Doch von der FBI-Agentin ist im wahren Leben nicht mehr viel übrig. Bei der Zeremonie auf dem legendären Gehweg in Los Angeles überraschte die 49-Jährige mit einem komplett neuen Look. Ihre einst schulterlangen, rötlich glänzenden Haare trägt die Schauspielerin nun als platinblonden Bob. Die große Hornbrille mit schwarzem Rahmen macht die Typveränderung vollends komplett.