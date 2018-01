Die genauen Umstände des plötzlichen Todes der Sängerin Dolores O'Riordan von The Cranberries ("Something Else") sind noch immer nicht geklärt. Jedoch sickern zu dem mysteriösen Fall immer mehr Informationen durch. Zwar will die US-Seite "TMZ" von Freunden der Sängerin erfahren haben, dass O'Riordan in den Wochen vor ihrem Tod "entsetzlich depressiv" gewesen sein soll. Laut der britischen Seite "The Sun" gehe die ermittelnde Polizei aber offenbar dennoch nicht von einem unnatürlichen Tod der 46-Jährigen aus.