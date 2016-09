Und die fühlten sich wie im Schlemmer-Paradies. Schauspielerin Doreen Dietel zeigte sich begeistert: "Italienische Küche ist vielfältig und hat viel mehr als Pizza und Pasta zu bieten – wie man auch heute wieder sieht. Hier ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Ich koche selbst täglich und bin ein Meister im Improvisieren. Bei mir wird süß mit salzig gemixt und ich liebe warme Salate. Und was ich besonders an den Italienern mag ist die Tatsache, dass sie so kinderlieb sind", so die Mutter eines Sohnes.

Verena Kerth outete sich als Italien-Fan: "Italien und auch italienisches Essen mochte ich schon als Kind am Liebsten, vor allem Eiscreme. Hier könnte ich die ganze Speisekarte rauf- und runteressen. Das Essen hier ist wirklich eine Sünde wert, da sollte man auf keinen Fall mit dem Kalorienzählen beginnen."

"Bei meiner Lasagne ist schon so mancher schwach geworden"

Ein Abend auch ganz nach Gusto von Schauspieler Adrian Can: "Ich muss gestehen, ich kannte bislang weder das Restaurant, noch die Besitzer. Aber ich komme bestimmt wieder, denn ich liebe die italienische Küche. Vor allem bei Meeresfrüchten, Carpaccio und Bresaola werde ich schwach. Ich liebe aber auch einfache Gerichte wie eine leckere Pasta mit frischen Tomaten und Basilikum. Das gibt es oft bei uns zu Hause – ein Kontrastprogramm zur Küche meiner türkischen Mama", so der Schauspieler, der mit seiner Freundin Susi gekommen war.

Viele Stammkunden waren da, aber auch einige Neulinge. Sky-Moderatorin Birgit Nössing zum Beispiel: "Ich kannte das Lokal bislang nicht, aber es ist verlockend, vor allem Ideal für einen Aperitivo oder eine Pasta nach dem Shoppingbummel. Ein italienisches Essen fühlt sich irgendwie immer an wie ein Kurzurlaub. Italiener nehmen sich Zeit beim Essen und damit Zeit für den Genuss, und das gefällt mir sehr. Bei Spaghetti Vongole werde ich schwach, obwohl ja eigentlich wir Südtiroler die beste Küche der Welt haben", lachte die gebürtige Südtirolerin, die selbst leidenschaftlich gern am Herd steht: "Ich koche wahnsinnig gerne und habe als Schülerin in den Sommerferien bereits meine Familie mit Pasta-Gerichten versorgt. Mal gelungen, mal verkocht oder versalzen. Bei meiner Lasagne ist schon so mancher schwach geworden. Mittlerweile lasse ich mich aber auch gerne bekochen."

Es gab sizilianischen Tintenfischsalat und gefüllte Kalbsbrust

Die Gäste fühlten sich wie in Bella Italia und wurden mit verschiedenen Spezialitäten in vier Gängen verwöhnt: Es gab u.a. sizilianischen Tintenfischsalat mit Oliven und Kirschtomaten, Strozzapretti mit Hummer und Tomatenschaum, Filet vom Wolfsbarsch mit roten Garnelen und Sommergemüse und gefüllte Kalbsbrust mit Rosmarin-Bratkartoffeln sowie zum Abschluss süße italienische Leckereien. Bis spät nachts wurde gefeiert.

Ein Abend ganz nach Geschmack auch von: Münchens Modezar Marcus Heinzelmann (Boutique Heinzelmann Munich), der die Veranstaltung mitorganisiert hatte, TV-Maklerin Anke Dietz, Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, die trotz Jet Lag gekommen war ("Ich bin erst heute Machmittag aus New York zurück gekommen"), Julia Prillwitz mit Oliver Kahn-Bruder Axel Kahn, Phoebe und Marco Rocchi (Rocchi PR), die zu den Stammgästen zählen, Moderatorin Barbara Osthoff, uvm.